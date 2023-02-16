Мир 16 февраля 2023, 03:23 Минобороны Британии призвало ВСУ экономнее использовать боеприпасы Министр обороны Британии Уоллес: ВСУ нужно более экономно тратить боеприпасы РИА «Новости»

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ВСУ должны начать более экономно использовать боеприпасы, как это делают армии стран НАТО. Об этом глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью радиостанции Times Radio, видеозапись которого опубликована на YouTube.

«Русский способ ведения боя состоит в применении очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами. На Западе и в НАТО никогда не ведут бой таким образом. Украина использует огромное количество боеприпасов, чтобы защитить себя», — сказал он.

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По данным газеты The Daily Telegraph, украинские военные производят около шести тысяч артиллерийских выстрелов в сутки, что значительно больше возможностей Запада по утолению «киевского снарядного голода».

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Эксперт лондонского Международного института стратегических исследований Бастиан Гигерих также заявил, что страны Европы могут производить порядка 300 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в год.

Ранее стало известно, что украинские войска начали стягивать дополнительные резервы на линию боевого соприкосновения в Запорожской области.