МИД Украины оценил вероятность эвакуации президента Зеленского из страны

Президент Украины Владимир Зеленский не оставит свой народ и не будет в случае опасности эвакуироваться с Украины. Об этом в интервью Fox заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Президент всегда будет с народом Украины. Президент Украины убежден, что, если мы сохраним единство, то в конце концов победим», — сказал дипломат.

Ранее телекомпани ABC сообщила, что администрация США призывала Зеленского временно переехать из Киева во Львов ради его собственной безопасности. При этом в телекомпании не уточнили, откуда у них появилась такая информация. Также там не раскрыли, какие именно опасения вызвали подобную рекомендацию.

Агентство Bloomberg сообщило, что в администрации президента США распорядилась временно перенести посольство страны в Польшу. Такое решение приняли из соображений безопасности. Дипломаты вернутся на Украину, если «вторжение» России не произойдет.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что последними действиями Россия начала вторжение на Украину. Так американский президент прокомментировал решение о признании независимости ДНР и ЛНР.