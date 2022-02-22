Байден заявил, что Россия начала вторжение на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что последними действиями Россия начала вторжение на Украину. Так американский президент прокомментировал решение о признании независимости ДНР и ЛНР.

В ходе публичного заявления по ситуации на российско-украинской границе, трансляцию которого Белый дом организовал на YouTube, Байден заметил, что «речь идет о вторжении России на Украину с разрешения Госдумы».

Президент США отметил, что санкции против России будут направлены против суверенного долга РФ и представителей российской элиты. Украина при этом по-прежнему будет получать помощь американской стороны в сфере обороны.

По словам Байдена, у Соединенных Штатов нет «никакого желания сражаться с РФ». Тем не менее страна намерена донести, что будет «защищать каждый дюйм территории НАТО».