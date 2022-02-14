Посольство США на Украине перенесли из Киева во Львов

Власти США решили временно перенесли посольство своей страны на Украине из Киева во Львов. При этом всю оргтехнику в диппредставительстве поручили уничтожить.

«Ввиду значительного наращивания российских сил [у границы с Украиной] мы временно переносим наше посольство на Украине из Киева во Львов», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Цитату привело РИА «Новости».

Как отметил американский госсекретарь, посольство продолжит контактировать с украинским правительством. Также дипмиссия будет поддерживать координацию дипломатических мер для деэскалации ситуации.

Госдеп США уже распорядился уничтожить всю оргтехнику в американском посольстве в Киеве. Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, в диппредставительстве решили избавиться от сетевого оборудования и компьютерных рабочих станций. Еще в посольстве уберут телефонную систему.

Перевод посольства произошел на фоне сообщений о подготовке «вторжения» российских сил на Украину. Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме написали, что вооруженные действия якобы начнутся 16 февраля.