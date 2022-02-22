США призвали президента Украины Владимира Зеленского отправится во Львов ради его собственной безопасности. Об этом сообщила телекомпания АВС.

В компании не уточнили, откуда у них появилась такая информация. Также там не раскрыли, какие именно опасения вызвали подобную рекомендацию.

В минувший понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России. Также он подчеркнул, что решение РФ признать независимость ЛНР и ДНР означает выход страны из Минских соглашений. Президент добавил, что Украина уже инициировала экстренный саммит «Нормандской четверки», Совбеза ООН и ОБСЕ.

Президент США Джо Байден подписал указ о первых санкциях за признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Он запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его.