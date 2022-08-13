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    13 августа 2022, 07:16

    МИД России возложил надежду на тактику «тихой дипломатии» в обмене Бута

    Директор департамента МИД РФ Дарчиев сообщил о «тихой дипломатии» с США по обмену Бута

    Оксана Кириллова

    Россия и США продолжают вести «тихую дипломатию» в вопросе обмена россиянина, отбывающего срок в США, Виктора Бута, сообщил директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел России Александр Дарчиев. Об этом написал ТАСС.

    «„Тихая дипломатия“ продолжается, она должна принести плоды, если, конечно, в Вашингтоне будут строго ей следовать, не скатываясь к пропаганде», — заметил Дарчиев.

    Она надеется на то, что США продолжат обсуждение этого вопроса с Россией.

    Соединенные Штаты заявили о возможности переговоров по обмену Виктора Бута на американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Россия была готова обсудить предложение, однако глава МИД Сергей Лавров назвал проблемой то, что обмен предлагается неравноценный: двух американцев на одного россиянина.

    В итоге Россия направила в США предложение, которое там сочли несерьезным.США призвали принять уже сделанное ими предложение.

    Бут в 2012 году был осужден в США на 25 лет за намерение незаконной торговли оружием и поддержку терроризма. Пола Уилана Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, баскетболистке Бриттни Грайнер дали девять лет колонии за контрабанду наркотиков.