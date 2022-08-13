МИД России возложил надежду на тактику «тихой дипломатии» в обмене Бута

Россия и США продолжают вести «тихую дипломатию» в вопросе обмена россиянина, отбывающего срок в США, Виктора Бута, сообщил директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел России Александр Дарчиев. Об этом написал ТАСС.

«„Тихая дипломатия“ продолжается, она должна принести плоды, если, конечно, в Вашингтоне будут строго ей следовать, не скатываясь к пропаганде», — заметил Дарчиев.

Она надеется на то, что США продолжат обсуждение этого вопроса с Россией.

Соединенные Штаты заявили о возможности переговоров по обмену Виктора Бута на американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Россия была готова обсудить предложение, однако глава МИД Сергей Лавров назвал проблемой то, что обмен предлагается неравноценный: двух американцев на одного россиянина.

В итоге Россия направила в США предложение, которое там сочли несерьезным.США призвали принять уже сделанное ими предложение.

Бут в 2012 году был осужден в США на 25 лет за намерение незаконной торговли оружием и поддержку терроризма. Пола Уилана Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, баскетболистке Бриттни Грайнер дали девять лет колонии за контрабанду наркотиков.