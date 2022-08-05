Обменять двоих на одного не выйдет. Россия вырвет из лап США и Бута, и Красикова

Российская сторона готова обсудить с США обмен заключенными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Правда, он назвал проблемой публичные заявления американцев по этой теме. Ведь они фактически предлагают неравноценный обмен — двух американцев на одного россиянина. Специалисты уверены, что РФ добьется возвращения на родину и Виктора Бута, и Вадима Красикова. А США попросту пытаются сделать из происходящего шоу ради поднятия рейтинга главы государства Джо Байдена.

Россия готова обсудить с США обмен заключенными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова обсуждать с США обмен заключенными. Однако все должно приходить в рамках согласованного ранее канала, подчеркнул глава МИД РФ.

«Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован [президентом России Владимиром] Путиным и [президентом США Джо] Байденом», — процитировал Лаврова ТАСС.

Глава МИД России подчеркнул, что спецканал по-прежнему актуален. Официальные сообщения американской стороны касательно этого вопроса Лавров назвал проблемой США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отказался комментировать переговоры с американцами об обмене заключенными. По его словам, публичный обмен позициями не приведет к результату. После этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заговорил об искренности предложения США и призвал Россию принять его.

Предложение США по обмену заключенными

Американская сторона предложила вернуть России Виктора Бута — российского предпринимателя, осужденного в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма. В обмен на это в Штаты должны были отправить американца Пола Уилана, которого Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, а также баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Девушка также должна выплатить штраф — миллион рублей.

Телеканал СNN со ссылкой на некие осведомленные источники сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, которого в прошлом году осудили за убийство в Германии.

Равноценный обмен

Российский общественный деятель Александр Ионов уверен, что российская сторона поступает верно. В разговоре с «360» он напомнил, что камнем преткновения является именно позиция США, предложение которых говорит о неравном обмене.

Они хотят обменять двух человек на одного — Грайнер и Уилана на Бута. Мы же настаиваем на равноценном обмене — два на два. Думаю, он состоится, просто американцы пытаются сделать из этого громкое политическое шоу, потому что сегодня Байден имеет самый низкий рейтинг за всю историю президентства США Александр Ионов.

Схожую точку зрения высказала и специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш. При этом она отметила, что для обмена заключенных должны помиловать обе стороны.

Американские спецслужбы объявили охоту

Ионов напомнил, что сейчас в США находится большое количество заключенных россиян, то есть обменивать еще есть кого. Например, бизнесмен Владислав Клюшин, экстрадированный из Швейцарии в США по делу о взломе компьютерных сетей и мошенничестве с ценными бумагами.

«Ему, в том числе, вменяется работа на Минобороны РФ, а здесь у него крупная IT-компания, которая могла владеть различными секретами и разработками в сфере информационной безопасности. <…> Но о налаживании диалога между РФ и США я бы пока не говорил. В Америке 29 июля на меня завели уголовное дело, ввели санкции и обвинили во вмешательстве в выборы. Обещают выдать ордер на арест, поэтому насчет налаживания отношений — я бы сказал, что это вряд ли», — заявил Ионов.

Ярмуш добавила, что, по информации МИД РФ, сейчас более 100 граждан РФ отбывают наказание в США. Более того, консульство России в США уже предупредило россиян, что американские спецслужбы и правоохранители фактически объявили на них охоту.