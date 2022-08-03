США призвали Россию согласиться на сделку по обмену заключенными

Администрация США попросила Россию принять уже сделанное предложение по обмену заключенными. Обсуждать детали публично руководство страны не намерено. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что со своей стороны США сделали серьезное предложение и не хотят публичного обсуждения деталей.

«Мы призываем российскую сторону принять это предложение, потому что оно было сделано искренне», — привел заявление Кирби ТАСС.

По словам представителя Белого дома, сейчас для решения этого вопроса представители России и США работают на межправительственном уровне.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в ответ на предложение США по обмену российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана Россия прислала свой ответ, который не подлежит серьезному рассмотрению. Детали пресс-секретарь Белого дома раскрыть отказалась.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что российская сторона предложила провести обмен по формуле два на два. Россия хочет вернуть не только Виктора Бута, но и Владислава Клюшина. Его задержали в Швейцарии и экстрадировали в США в декабре по обвинению в инсайдерской торговле ценными бумагами.

Баскетболистку Бриттни Грайнер обвинили в контрабанде наркотиков, когда таможенная служба Шереметьево нашла в ее багаже вейп с гашишным маслом. Свою вину спортсменка признала. Суд по ее делу еще продолжается.

Пола Уилана задержали по подозрению в шпионаже в 2018 году. В ходе обыска у него нашли флешку со списком оперативников одного из подразделений ФСБ. Суд отправил его в колонию на 16 лет.