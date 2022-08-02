Белый дом назвал несерьезным предложение России по обмену заключенными

В Белом доме подтвердили, что получили от России встречное предложение по вопросу обмена заключенными. США сочли его несерьезным.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге не стала раскрывать детали обсуждаемой сделки.

«Нами получено контпредложение, которое мы не считаем серьезным. Очевидно, что я не буду отсюда вести переговоры», — сказала она.

По словам Карин Жан-Пьер, США надеются на «добросовестный» диалог с РФ. Американская сторона рассчитывает как можно быстрее вернуть на родину обвиняемую в контрабанде наркотиков Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

В России, по данным СМИ, сочли сделку неравноправной и затребовали на обмен вместе с предпринимателем Виктором Бутом бизнесмена Владислава Клюшина.

Бута приговорили к 25 годам тюрьмы, признав виновным в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма. Россиянин отверг все предъявленные ему обвинения и до сих пор находится в американской тюрьме.