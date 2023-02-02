Мир 02 февраля 2023, 12:20 МИД России уличил Польшу в планах расшириться Глава МИД России Лавров: элита Польши продвигает экспансионистские планы РИА «Новости»

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Польша вынашивает экспансионистские планы. Ее элита из-за непростой истории по-прежнему продвигает русофобию и претендует на чужие территории, предупредил в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24» министр иностранных дел Сергей Лавров.

«У Польши непростая, болезненная, я бы сказал, история. Не менее болезненные, не менее непростые амбиции», — сказал он.

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Лавров заявил, что часть польской элиты продвигает экспансионистские планы, русофобию и претендует на территорию Западной Украины. Он также обвинил коллективный Запад в стремлении решить «русский вопрос», а США — в подавлении Европы.

При помощи украинского конфликта противники пытаются нанести стратегическое поражение. Министр отметил, что следующим инструментом давления сделают Молдавию.

Ранее Польша призвала НАТО предоставить киевскому режиму гарантии безопасности, но отказалась поставлять свои истребители. Служба внешней разведки выяснила, что польские власти рассчитывают провести референдум, чтобы обосновать свое право на часть земель на западе Украины.