Эксклюзив 01 декабря 2022, 17:33 Польша позарилась на кусок Украины. Но окно возможностей для захвата земель вскоре захлопнется Публицист Новоселов: большинство поляков не хотят вернуть земли Западной Украины Львов / РИА «Новости»

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Руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что, согласно полученным данным, Польша хочет провести на западе Украины референдумы, чтобы обосновать свои претензии на ее территории. Республика уже предприняла первые шаги для этого. Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» рассказал, действительно ли польские власти планируют захват земель.

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Далее — прямая речь.

Польша с самого начала была активно вовлечена в украинский конфликт. По данным разведки, в рядах ВСУ — множество польских наемников, и это подтверждается сводками с полей сражений о больших потерях среди этих наемников.

Украина уже предоставила Польше привилегированный статус, приняв закон «Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины», который фактически дает полякам те же права и свободы, что и гражданам Украины.

Земли Галицко-Волынского княжества были захвачены Польшей и вошли в ее состав в XIV веке. После раздела Речи Посполитой в XVIII веке эти земли оказались под контролем Австрийской империи и вернулись в состав Польши только по окончании Первой мировой войны.

СССР взял эту территорию во время Второй мировой, а потом передал Польше большую часть Восточной Пруссии в обмен за их сохранение в составе Украинской СССР.

Естественно, Варшава не забыла о своих претензиях на этот регион и не отказалась от них. Власти Польши рассматривали вероятность их возвращения с самого начала украинского конфликта. Сейчас, когда поражение киевского режима выглядит неизбежным и его коллапс становится ближе с каждым днем, поляки начали оценивать свои варианты.

В польском обществе нет консенсуса по поводу возвращения этих земель, и на самом деле большинство поляков не хотят этого. С начала года экономическая ситуация в стране сильно ухудшилась, миллионы жителей оказались за чертой бедности.

К тому же опыт общения с украинскими беженцами не вдохновляет поляков на присоединение новых территорий с такими гражданами. Да и к бандеровской идеологии у них отношение довольно однозначное.

Окно возможностей для Польши скоро закроется. В 2023 году правящая партия «Право и справедливость» известного русофоба Ярослава Качиньского, вероятно, проиграет выборы «Гражданской коалиции» бывшего премьера Дональда Туска

Только великое достижение нынешних властей может заставить поляков забыть об ухудшении качества жизни и мрачных перспективах на будущее, ставших прямым следствием решения Польши оказать максимальную поддержку киевскому режиму.

Более того, поскольку выживание Украины как государства зависит исключительно от бесперебойности финансовой и военной помощи со стороны США и Европы, резкое прекращение и даже простое сокращение этих потоков может привести к безвременной кончине украинской государственности до того, как Польша получит свой шанс.

Украинские беженцы на вокзале в Польше / РИА «Новости»

Согласятся ли с этим жители Западной Украины? Безусловно, ведь для них это будет означать автоматическое членство в ЕС. Похоже, киевский режим тоже учитывает такую возможность.

В этом свете интересным предстает предписание украинских властей провести полную мобилизацию только в южных и восточных регионах страны, где преобладает русскоязычное население. Тем временем Западная Украина остается нетронутой.