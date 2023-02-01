Мир 01 февраля 2023, 18:33 Польша отказалась поставить Украине истребители Президент Польши Дуда отказал Украине в поставках истребителей Af.mil

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Польша не поставит Украине истребители F-16 в ущерб собственной обороноспособности. Об этом в эфире телеканала TVP сообщил польский президент Анджей Дуда.

«Мы не передадим истребители украинской армии, так как под угрозой окажется наша собственная обороноспособность. Не стоит забывать, что мы находимся в НАТО, а элемент сдерживания является важнейшим для Альянса», — сказал он.

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Дуда уточнил, что в распоряжении Польши сейчас находится примерно 50 единиц истребителей F-16.

«В ближайшее время мы ожидаем поставки F-35, все контракты подписали еще несколько лет назад. Повторю еще раз, Польша нацелена на помощь Украине, однако мы думаем и о безопасности собственной республики», — добавил президент.

Заместитель главы Минобороны Польши Марчин Очепа сообщал, что вопрос поставок F-16 на Украину является очень сложным из-за логистических вопросов.

Ранее Дуда предложил НАТО дать Украине гарантии безопасности до саммита Альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе.