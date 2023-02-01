Мир 01 февраля 2023, 16:50 Польша предложила НАТО предоставить Украине гарантии безопасности Президент Польши Дуда предложил НАТО дать Украине гарантии безопасности РИА «Новости»

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НАТО следует дать Украине гарантии безопасности перед саммитом Альянса в Вильнюсе, который пройдет летом 2023 года. Об этом в эфире телеканала TVP заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Вместе с партнерами мы бы хотели разработать документ о предоставлении гарантий безопасности Украине до саммита НАТО в Литве. Тем самым мы сделаем еще один шаг к безопасности этой страны в будущем», — сказал он.

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Дуда уточнил, что работу следует делать в рамках перспективы вступления Украины в НАТО в скором времени.

«Польша верит, что Украина станет частью НАТО», — добавил президент.

Саммит НАТО состоится 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе.

Дуда добавил, что в ближайшее время украинские военные получат от Польши новую партию танков, в частности PT-91 «Twardy» и Т-72. Кроме этого, поляки отправят ВСУ роту немецких танков Leopard.

Заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа заявил, что страна не передаст Украине истребители F-16 из-за ряда сложных вопросов, связанных с логистикой, ремонтом и обслуживанием техники.