24 января 2023, 15:03
МИД России пообещал жестко ответить на высылку посла из Латвии
МИД России: решением понизить дипотношения Латвия попыталась угодить оголтелым «друзьям»
Решение Латвии понизить уровень дипломатических отношений и выставить посла России назревало давно. Власти поддержали русофобию других стран Прибалтики и попытались угодить своим партнерам. Министерство иностранных дел пообещало на своем сайте жестко отреагировать на враждебные действия.
В дипведомстве назвали аргументы Латвии надуманными и несостоятельными, обвинили руководство страны в пещерной русофобии и враждебном отношении ко всему, что связано с Россией. В этом, по словам МИД, проявилась его солидарность с Эстонией и Литвой.
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«Налицо и желание угодить своим наиболее оголтелым „друзьям“ за пределами страны», — заявили в министерстве.
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МИД России заявил, что очередной недружественный шаг со стороны Латвии никого не удивил и пообещал дать жесткий ответ на враждебность.
Латвия решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией и отозвать своего представителя. Послу Михаилу Ванину поручили покинуть страну до 24 февраля. Посол Эстонии Маргус Лайдр тоже уедет из России.
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