Мир 23 января 2023, 13:28 МИД России временно заморозил дипотношения с Эстонией МИД России выразил ноту протеста Эстонии из-за русофобской политики Unsplash

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МИД России вызвал посла Эстонии Маргуса Лайдре 23 января. Поводом послужило решение эстонских властей вдвое сократить число российских дипломатов в республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», — говорится в сообщении.

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В ведомстве приказали послу Лайдре до 7 февраля покинуть Россию. Там же уточнили, что это ответная мера на недружественный шаг Эстонии.

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Российская сторона возложила ответственность за случившийся раздор между странами на Эстонию. Во внешнеполитическом ведомстве страны предупредили, что Россия и впредь будет реагировать на враждебные шаги прибалтийского соседа.

Эстония, как и другие недружественные европейские страны, заявила о поддержке киевского режима. Премьер-министр страны Кая Каллас рассказала, что правительство решило выделить Украине 113 миллионов евро в качестве военной помощи.