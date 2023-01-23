Мир 23 января 2023, 16:11 Латвия снизит уровень дипотношений с Россией через месяц Латвия анонсировала снижение уровня дипотношений с Россией с 24 февраля piqsels

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Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией через месяц, с 24 февраля. Об этом заявил глава МИД прибалтийской республики Эдгарс Ринкевичс. Его процитировало РИА «Новости».

«Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля», — сказал он.

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По его словам, МИД страны пошел на этот шаг из-за продолжающейся ситуации на Украине. Также среди причин Ринкевичс назвал солидарность Латвии с Эстонией. Эта республика также недавно анонсировала понижение уровня дипломатических отношений с Россией.

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При этом МИД РФ также сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией — до временного поверенного в делах. Такой шаг аргументировали очередным недружественным шагом со стороны прибалтийской республики. Им стало радикальное сокращение численного состава российского посольства в столице Эстонии — Таллине. МИД РФ заявил, что такие действия подтверждают линию на развал отношений между странами.

Послу Эстонии Маргусу Лайдре указали покинуть Россию до 7 февраля.