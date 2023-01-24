Мир 24 января 2023, 07:37 Посла России попросили до 24 февраля покинуть Латвию МИД Латвии: посол России Михаил Ванин покинет республику до 24 февраля freepik

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Власти Латвии решили понизить уровень дипотношений с Россией и обязали посла Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля. Об этом объявило министерство иностранных дел республики.

«Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года», — объявили в МИД.

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Латвийский посол уедет из России в такой же срок. Михаила Ванина уже вызвали в министерство и предупредили о понижении уровня дипломатических отношений из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также в знак солидарности с Эстонией и Литвой.

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МИД России объявил, что до 7 февраля посол Эстонии Маргус Лайдр должен вернуться на родину. Дипведомство обвинило эстонское правительство в русофобии, возведении враждебности в ранг государственной политики и намеренном разрушении международных отношений. Профессор кафедры Государственной политики МГУ Вардан Багдасарян объяснил «360», что миф о «советской оккупации Прибалтики» культивировал Запад во время холодной войны, хотя ее противостояние с Россией уходит во времена существования Московского великого и Литовского княжеств.