Мир 16 марта 2023, 20:43 МИД России назвал причину ажиотажа в США вокруг упавшего в Черное море дрона Захарова: США использует ситуацию с дроном, чтобы заглушить скандал с банковским кризисом РИА «Новости»

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Соединенные Штаты используют ситуацию с падением своего дрона в Черное море, чтобы отвести внимание общественности от кризиса в банковском секторе страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова привел ТАСС.

«Ситуация с беспилотником над Черным морем нужна США, чтобы перебить повестку с катастрофой на американских финансовых полях», — отметила она.

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Ранее Захарова заявила, что рухнувший в Черное море американский беспилотник могли бы достать специалисты украинской компании, якобы замешанной в подрыве газопроводов в Балтийском море.

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Американский беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper упал в Черное море 14 марта. По версии Вооруженных сил США, причиной стали действия одного из истребителей Су-27, которые вылетели на перехват дрона.

Минобороны России заявило, что истребители не применяли оружия. По данным ведомства, дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы воздушного пространства России. Причиной крушения стал резкий маневр беспилотника.

После крушения Госдепартамент США вызвал посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. По итогам визита дипломат заявил, что появление американского беспилотника является провокацией.