Мир 15 марта 2023, 06:07 Антонов уличил США в сборе данных для ударов ВСУ по России Посол России в Вашингтоне Антонов уличил США в сборе данных для ударов ВСУ Pxhere

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Беспилотники США собирают данные, которые Киев может использовать для ударов по войскам и территории России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова привели в Telegram-канале диппредставительства.

Как отметил дипломат, недопустимая деятельность американских военных в непосредственной близости от границ России вызывает озабоченность.

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«Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты», — сказал он.

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Российский посол напомнил слова координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джона Кирби о том, что американские БПЛА совершают подобного рода пролеты каждый день. Дипломат назвал очевидным то, что эти беспилотники занимаются сбором разведывательной информации, которая потом используется киевским режимом для ударов по ВС России и территории страны.

Антонов также предположил, что если бы недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско был замечен российский ударный беспилотник, то «действия американских военных носили бы бескомпромиссный характер», не допускающий «прорыва» воздушного или морского пространства США.

«Исходим из того, что Соединенные Штаты воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве и прекратят полеты вблизи российских рубежей», — заключил Антонов.

БПЛА MQ-9 14 марта нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над морской акваторией. Появление американского дрона над Черным морем российский посол счел провокацией.