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    22 февраля 2022, 12:31

    МИД назвал условие появления российских военных баз на территории ЛДНР

    Москва заявила о готовности разместить военные базы в ДНР и ЛНР при необходимости

    Анастасия Ектова

    При необходимости Россия может разместить свои военные базы на территории ЛДНР. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

    МИД назвал условие появления российских военных баз на территории ЛДНР

    Вечером 21 февраля Россия признала независимость ЛНР и ДНР. Кроме того, главы республик заключили с Москвой договоры о дружбе и сотрудничестве. В случае, если Донбассу будет грозить опасность, Россия может разместить свои военные базы на территории региона, отметил Руденко в беседе с прессой.

    «Пока ни о каких базах разговора не шло. Но при необходимости сделаем, будет сделано все, что нужно. Договор это предусматривает», — написало РИА «Новости».

    В ответ на признание Россией республик Донбасса председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что на Москву будут наложены санкции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также прокомментировал это событие. У себя в Twitter он заявил, что признание ЛНР и ДНР серьезно подрывает усилия по урегулированию кризиса на Украине.