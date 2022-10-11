Казахстан заявил об эвакуации работников посольства в Киеве | 360°

Мир 11 октября 2022, 10:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Казахстан заявил об эвакуации работников посольства в Киеве Представитель МИД Казахстана Смадияров: эвакуация посольства в Киеве будет полной Публичное достояние

Читать 360tv в

Казахстан не станет закрывать свое посольство на Украине. Вместо этого он объявит эвакуацию его сотрудников. Официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров объявил на брифинге, что решение примут в ближайшее время, сообщил ТАСС.

По его словам, вопрос закрытия посольства сейчас не стоит. На повестке — эвакуация сотрудников представительства из Киева.

Реклама

«Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная», — сказал представитель МИД Казахстана.

Реклама

В какой именно город их перевезут, он не уточнил.

Посольство Казахстана продолжило работу, несмотря на удары по Киеву, Львову, Днепропетровску, Запорожью и другим подконтрольным киевскому режиму городам. Дипломаты 10 октября посоветовали своим гражданам покинуть Украину при первой же возможности, а тем, кто собирался туда приехать, отложить визит.

Ранее в Казахстане произошел дипломатический скандал с участием украинского посла Петра Врублевского. Он призвал убивать как можно больше русских, за это его попросили покинуть страну.

0 0 0 0 0 0