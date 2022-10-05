Посла Украины в Казахстане попросили покинуть страну | 360°

Мир 05 октября 2022, 08:23 Поделиться Telegram

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Viber Посла Украины в Казахстане попросили покинуть страну МИД Казахстана: посол Украины Врублевский покинет республику

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Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский покинет республику после назначения нового дипломата на этот пост. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передал ТАСС.

«Въезд ему никто не запрещал и не будет запрещать. Он просто покинет страну, когда будет назначен новый посол», — сказал Смадияров.

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Кандидатура нового украинского посла Украины в Казахстане сейчас находится на рассмотрении. По словам официального представителя, у Казахстана с украинской стороной «есть полное взаимопонимание по этому вопросу».

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посла Казахстана Ермека Кошербаева сегодня вызывали в министерство, чтобы обсудить ситуацию с украинским послом в республике Петром Врублевским. Кошербаеву заявили о неприемлемости сложившейся ситуации, так как Врублевский до сих пор не выслан казахстанской стороной.

В августе Врублевский «отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских». В ответ Россия потребовала высылки дипломата. Казахстан же пообещал, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки.

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