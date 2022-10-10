Казахстан призвал своих граждан покинуть Украину | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 18:25 Поделиться Telegram

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Viber Казахстан призвал своих граждан покинуть Украину Посольство Казахстана призвало сограждан выехать с Украины РИА Новости

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Гражданам Казахстана следует как можно скорее покинуть территорию Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы казахстанского посольства в Киеве.

«Убедительно просим граждан Казахстана покинуть Украину по первой возможности», — заявили в посольстве.

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Оставшихся на Украине казахстанцев дипломатическое ведомство попросило находиться в бомбоубежищах и укрытиях, не пренебрегать звуками объявления воздушной тревоги.

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«В связи с атаками на государственные объекты и гражданскую инфраструктуру просим граждан Казахстана воздержаться от поездок на Украину», — добавили в посольстве.

Российские Вооруженные силы утром 10 октября нанесли массированные высокоточные удары по объектам энергетики, военного управления и связи на территории Украины. Представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что все обозначенные цели поражены, сообщал RT.

Политолог Евгений Михайлов заявлял «360, что удары ВС РФ окажут психологическое воздействие на украинских боевиков, которые окажутся вынуждены думать о состоянии своих родственников, оставшихся в тылу.

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