Мир 11 февраля 2024, 13:02 МИД допустил, что скифское золото на Украине может пропасть МИД России не исключил, что переданное Украине скифское золото могут утратить Zamir Usmanov/Russian Look/globallookpress

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Россия не исключает, что переданное Украине скифское золото в итоге могут утратить. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

Дипломат напомнил, что из Киево-Печерской лавры вывозят иконы, различные музейные экспонаты отправляют якобы на хранение в Европу.

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«У нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба — не можем исключать, что они могут быть утрачены», — заявил он.

Коллекция скифского золота объединяет более чем две тысячи предметов, которые использовали для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». Золото скифов отправили за рубеж на выставку, где экспонаты перехватили. А после воссоединения Крыма с Россией вокруг экспонатов возникла неопределенность. Коллекцию отказались возвращать в республику.

Историк Дмитрий Володихин назвал такое действие надувательством и мошенничеством. Ранее более 2,5 тонны украшений и изделий из скифского золота доставили в Киев. Страховую стоимость коллекции оценили в 1,5 миллиона евро. Ученый Дмитрий Журавлев усомнился в сохранности скифского золота на Украине.