Мир 22 ноября 2023, 12:06 Украина заявила о договоренностях по возвращению скифского золота из Нидерландов Минкультуры Украины заявило о договоренностях по возвращению скифского золота РИА «Новости»

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Министерство культуры и информационной политики Украины заявило о достижении договоренности с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о возвращении коллекции скифского золота. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале украинского ведомства.

«Уже скоро скифское золото вернется на Украину», — заверили в МКИП Украины, подчеркнув, что им удалось достичь официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов.

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Никаких подробностей в министерстве не привели, как не назвали и примерных сроков.

Коллекция скифского золота объединяет более чем две тысячи предметов, которые использовали для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». Она проходила в Музее Алларда Пирсона с февраля по август 2014 года.

После того как Крым воссоединился с Россией в марте того же года, вокруг экспонатов возникла неопределенность. Права на коллекцию заявили и крымские музеи, и Украина.

На фоне этого Университет Амстердама, который курирует работу Музея Алларда Пирсона, поставил на паузу процедуру передачи ценностей до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей или вопрос не разрешится в юридическом порядке.

Летом этого года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.