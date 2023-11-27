Мир 27 ноября 2023, 23:54 Обман, надувательство, мошенничество. Почему скифское золото не вернули в Крым Историк Володихин выразил надежду на возвращение скифского золота в Россию РИА «Новости»

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Более 2,5 тонны украшений и изделий из скифского золота доставили в Киев из Амстердама. После девяти лет споров о принадлежности сокровищ и попыток Крыма вернуть наследие грузовик с ценностями въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Почему скифское золото не вернулось в Россию — в материале «360».

1 Что известно о золоте скифов Скифское золото представляет собой ряд археологических находок древних ювелирных изделий и других предметов быта, а также элементов оружия. Артефакты выполнили в разное время на обширной степной территории от Крыма до Алтая. Их объединяет тематика изображений и особая манера исполнения, получившая название «скифский звериный стиль». В феврале 2014 года четыре крымских музея, в том числе Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды и Национальный заповедник «Херсонес Таврический», отправили свои экспонаты на выставку в Нидерланды. Днем 27 ноября 2023 года грузовик со скифским золотом прибыл на Украину. Всего Киеву передали 2694 килограмма культурных ценностей, принадлежащих музеям Крыма. Экспонаты разместили в помещениях Киево-Печерской лавры, где таможенники идентифицируют и оформят артефакты в музее исторических сокровищ Украины. Страховую стоимость скифской коллекции оценили в 1,5 миллиона евро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о прибытии скифского золота в Киев и заявил, что оно должно быть в Крыму. Zamir Usmanov/Russian Look

2 Историк Володихин: скифское золото — находки мирового уровня Рейдерская операция Украины Скифское золото представляет собой старинные находки, совершенно великолепные, первоклассные вещи мирового уровня, рассказал «360» российский историк, писатель, литературный критик, издатель Дмитрий Володихин. До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году сокровища находились под эгидой украинских властей. Золото скифов отправили за рубеж на выставку, где экспонаты перехватили. «Что-то вроде рейдерской операции, в которой ничего доброго и справедливого нет. И после долгих разбирательств, жалоб со стороны России, ей ничего не вернули. Отправили в Киев, а не в Москву, не в Крым, хотя именно Российская Федерация когда-то эти сокровища представила на выставку с самыми добрыми намерениями. В сущности — это обман, это надувательство, это мошенничество», — подчеркнул историк. Zamir Usmanov/Russian Look Он добавил, что за кулисами происходящего встает вопрос фамилии человека, который в столь сложной ситуации отдал распоряжение отправить сокровища за границу. «Вопрос серьезный. Вопрос, может быть, требующий разбирательства. Не уверен, что оно было произведено. <…> Надеюсь, что так или иначе сокровища будут возвращены в Россию», — сказал Володихин. Крымское скифское золото: сколько стоит Историк подчеркнул, что скифское золото — бесценно, и к нему нельзя применять понятие «сколько стоит». По его словам, эти высокого уровня реликвии представляют собой целое состояние, но думать об этом в контексте денег неправильно. «Сколько стоит Нотр-Дам де Пари, когда он был целый? Сколько стоит корона Британской империи? Сколько стоит запретный город в Пекине? Сколько стоит шапка Мономаха? Это же вещи, которые в принципе нельзя измерить в деньгах», — объяснил специалист. Скифское золото — это по большей части ювелирные украшения, выполненные античными греками или скифами. Это прекрасные изящные вещи, которым вряд ли можно найти аналоги в Европе, России или на Украине. Zamir Usmanov/Russian Look

3 Ученый Журавлев усомнился в сохранности скифского золота на Украине Скифское золото отдали Украине: причины Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также рассказал «360», что конфликт по поводу скифского золота длится с 2014 года. Крымские музеи отправили свои коллекции в Европу, что было частью давно запланированного процесса обмена ценностями. «Но когда произошел Майдан, и потом Крым отделился, власти европейских стран заявили, что они никакого Крыма не знают, что они брали эти ценности на Украине и на Украину вернут. Мы пытались судиться. Нас, естественно, никто слушать не стал, и совсем недавно окончательно все-таки присудили, что это „украинское“ золото, оно будет возвращено в Киев», — рассказал Журавлев. Википедия При этом Голландия простила Украине просрочку по оплате хранения золота. Если бы по каким-то причинам принадлежность сокровищ присудили России, все просрочки потребовали бы вернуть от начала до конца, добавил ученый. «Но „великой“ Украине все естественно простили. В результате это золото возвращается на Украину. <…> Но все равно их (сокровища — прим. ред.) продадут. Когда Украина что-то хранила?» — задался вопросом Журавлев. Золото скифов: значение Артефакты включают в себя оружие и другие золотые вещи, которые могли понадобиться людям того времени: колчаны для лука, гребни, золотые насечки, украшения в виде зверей и многое другое. Золото скифов считалось сакральным металлом бога и Солнца. Многие годы российские археологи вели раскопки в Крыму, чтобы найти эти реликвии. «Из золота делали все, потому что это сакральный металл. Он делался не для того, чтобы из золотого лука стрелять, а для того, чтобы в загробном мире иметь соответствующее загробному миру, а точнее миру богов, оружие, чтобы оно могло быть применено», — объяснил Журавлев. РИА «Новости»

4 Ученый Силаев: сокровища должны вернуться в музей, из которого их взяли Существуют международные нормы, согласно которым художественные ценности, вывезенные за границу на выставку, возвращаются в тот музей, из которого их взяли. То же самое касается скифского золота, рассказал ведущей «360» Аксинье Гурьяновой старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. «Есть у этих сокровищ владелец, тот, кто за них много лет, много десятилетий отвечал. И, конечно, они должны быть возвращены в Крым. То, что сейчас происходит — это нарушение международных норм в сфере охраны культурного наследия и в музейной деятельности. Это подрывает всю международную выставочную деятельность», — отметил ученый. По его словам, на Украине этого не понимают. Но те, кто передал сокровища Киеву, должны это осознавать. «Ситуация на Украине сейчас, да и раньше, [была] такова, что никто сохранность этих ценностей там гарантировать не может», — сказал Силаев. На Украине разворовали все, что можно было, поэтому есть все основания, чтобы тревожиться за судьбу ценнейшего исторического и художественного наследия, заключил эксперт.