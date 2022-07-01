МИД Болгарии заявил, что ждет решения Петкова по отмене высылки российских дипломатов

Министерство иностранных дел Болгарии ждет решения премьер-министра Кирила Петкова в ответ на ноту посла России об отмене высылки дипломатов к полудню. Об этом заявила Болгарскому национальному радио глава ведомства Теодора Генчовски.

«Я жду указаний от премьер-министра. Он обо всем этом проинформирован, и я жду от него указаний. Координация, конечно, есть. С ним разговаривали. Пусть от него придут письменные указания», — сказала она после заседания президиума в Национальном собрании.

Министр иностранных дел Болгарии добавила, что запросила инструкции в Совете министров и действует в соответствии с ними.

В свою очередь лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что президентский совет обсудил фактический состав докладов, которые стали основанием для высылки российских дипломатов. Кирил Петков, по его словам, использовал структуры государственной власти в личных политических целях, и политики намерены пожаловаться на него в прокуратуру.

Завтра подготовим заключение в прокуратуру, с которым будем просить о немедленном расследовании дела Кирила Петкова Костадин Костадинов.

Власти Болгарии обвинили 70 российских дипломатов в сотрудничестве со спецслужбами и объявили персонами нон грата. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова подала в МИД Болгарии ноту с требованием отменить решение о высылке сотрудников дипмиссии до 12:00 1 июля.

Незадолго до этого парламент вынес премьер-министру Кирилу Петкову вотум недоверия — он и его правительство продолжили исполнять свои обязанности до назначения нового руководства. В свою очередь чиновник обвинил в сговоре против себя трех человек, в том числе посла России Элеонору Митрофанову.