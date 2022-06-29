Власти Болгарии заподозрили 70 российских дипломатов в сотрудничестве со спецслужбами

Персонами нон грата в Болгарии стали 70 российских дипломатов. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности премьера страны Кирил Петков.

По его словам, представителей дипмиссии России заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами.

«Представители посольства были идентифицированы в качестве сотрудников специальных служб», — сообщил Петков.

Он подчеркнул, что это решение не является актом агрессии по отношению к российскому народу. Для объявленных персонами нон грата сотрудников российского посольства уже подготовили самолет. На нем до 3 июля дипмиссию РФ в Болгарии доставят на родину. Среди высланных россиян оказались не только дипломаты, но и работники технического персонала.

Советник-посланник посольства РФ в Болгарии Филипп Воскресенский отметил, что отношения между двумя странами «серьезно осложнились». Также он сказал, что пока не располагает информацией об ответной реакции РФ на действия властей Болгарии.

Ранее Госдепартамент США сообщил о планах спонсировать специальные образовательные программы для болгарских журналистов. Их хотели научить выявлять «российскую дезинформацию». Об этом сообщил RT.