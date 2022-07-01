Посол РФ в Болгарии предупредил о возможном разрыве дипломатических отношений

Действия правительства Болгарии не могут остаться без ответа, возможен разрыв дипломатических отношений. Об этом в эфире телеканала BNT заявила посол России в Софии Элеонора Митрофанова, комментируя массовую высылку российских дипломатов.

«Москва предпримет очень решительные меры. Это не может остаться без последствий. <…> Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», — подчеркнула Митрофанова.

Персонами нон грата в Болгарии стали 70 российских дипломатов, их заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами. Митрофанова предоставила в МИД Болгарии ноту с требованием отменить решение о высылке сотрудников дипмиссии до 12:00 (по московскому времени) 1 июля.

О высылке российских дипломатов сообщил уходящий с поста премьер-министра Болгарии Кирил Петков. Позже он открестился от этого, заявив, что это не его личная инициатива. Решение выслать российских дипломатов основано на трех отчетах Государственного агентства национальной безопасности, подчеркнул Петков.