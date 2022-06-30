Премьер Болгарии открестился от высылки российских дипломатов

Решение выслать российских дипломатов основано на трех отчетах Государственного агентства национальной безопасности, а не на личной инициативе уходящего с поста премьер-министра Болгарии Кирила Петкова. Об этом сообщило агентство BTA.

Закрытое слушание по делу о высылке российских дипломатов из Болгарии прошло в парламенте. Оно длилось три часа. По словам Кирила Петкова, отчеты Государственного агентства национальной безопасности датированы маем и июнем, а некоторая информация в них относится к марту. Он назвал идею о том, что один человек несет ответственность за решение о высылке 70 российских дипломатов и сотрудников посольства из Болгарии, попыткой политического маневрирования и отказался от ответственности за произошедшее, сообщил автор статьи.

Петков выразил надежду, что после слушаний депутаты убедятся, что высылка — это длительный процесс, начавшийся в марте и завершенный МИД уведомлением российских дипломатов о необходимости покинуть страну, а не решение, принятое им единолично

Кирил Петков отметил также, что в посольстве России сейчас работают 40 человек, а это больше, чем в представительствах европейских стран.

Власти Болгарии заподозрили 70 российских дипломатов в сотрудничестве со спецслужбами и объявили персонами нон грата. Незадолго до этого парламент вынес Кирилу Петкову на посту премьер-министра вотум недоверия. Он обвинил в сговоре против себя трех человек, в том числе посла России Элеонору Митрофанову.