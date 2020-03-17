Метро, самолеты, поезда. Все поездки запретят на Украине из-за COVID-19

Многие страны мира вводят усиленные меры по борьбе с распространением коронавируса. Украина уже объявила карантин, а теперь власти запретили движение поездов, авиасообщение, поездки на автобусах и метро.

«С 12:00 (13:00 мск) 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки на Украине. С 17 марта останавливается работа метро в городах», — сказано в сообщении министерства инфраструктуры Украины.

Местные жители могут передвигаться по городу на троллейбусах, автобусах, трамваях и маршрутках до 10 человек. На поездки на личном транспорте никакие ограничения не вводятся.

«Оставайтесь дома, будьте здоровы», — призвали в ведомстве.

Кроме поездок на поездах и полетов на самолетах, на Украине запретили проводить массовые мероприятия с участием более 10 человек, сказано на сайте кабмина страны. Запрет вводится с 17 марта. Временно будут закрыты кафе, ТЦ и учреждения культуры.

Подобные меры принимают не только на Украине. Власти России тоже ввели определенные меры по борьбе с распространением коронавируса. Страна закрыла границу с Белоруссией, отменила поезда в Казахстан и ограничила въезд иностранцев с 18 марта.

Сейчас в России насчитывается 93 случая заражения инфекцией. В мире число заболевших уже превысило отметку в 182 тысячи человек. Врачи не смогли спасти более 7,1 тысячи пациентов.