Россия отменила движение поездов в Казахстан из-за коронавируса

В РЖД сообщили о прекращении курсирования международных поездов между Россией и Казахстаном.

Решение вступает в силу во вторник, 17 марта, пишет РИА «Новости». Действовать оно будет до особых указаний. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Пассажиры смогут вернуть неиспользованные билеты на отмененные поезда, уточнили в РЖД. Дополнительная плата для этого не потребуется. За возвратом денег за билет нужно обратиться в кассы на территории того государства, где был куплен проездной документ. Электронные билеты можно сдать через веб-ресурсы, с помощью которых они были оформлены.

Несколько часов назад стало известно, что из-за коронавируса РЖД прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией.

Аэрофлот также расширил список отменяемых из-за коронавируса рейсов. Авиакомпания перестанет летать в Казахстан.

Из-за ситуации с коронавирусом уже были отменены рейсы в сообщении России с Китаем, Италией, КНДР, Латвией, Монголией, Польшей, Чехией, Францией, Германией и другими.

С 18 марта Россия ограничит въезд иностранцев. Такое решение принял кабинет министров страны. Запрет не коснется водителей большегрузного транспорта, дипломатов и иностранцев, которые постоянно живут в России. Ограничение будет действовать до 1 мая.