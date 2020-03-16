Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта по 1 мая

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о вводимых Россией ограничениях своим коллегам из Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Глава российского правительства отметил, что с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая в Россию запретят въезд иностранцам и лицам без гражданства.

Исключения сделают для дипломатов, членов официальных делегаций, экипажей воздушных и речных судов, поездов, а также тех, кто приехал на похороны родственников, иностранцев, которые постоянно живут в России, а также для транзитных пассажиров.

Михаил Мишустин подчеркнул, что меры, которые принимает Россия соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и носят временный характер.

Сегодня же стало известно, что Россия в одностороннем порядке закрыла границу с Белоруссией, чтобы ограничить передвижение людей. Михаил Мишустин пояснил, что это делается для предотвращения распространения коронавируса.

Решение Москвы вызвало бурную реакцию белорусского лидера Александра Лукашенко, который заявил, что в отличие от России, в его стране ситуация с коронавирусом спокойная.

В пресс-службе российского кабмина отметили, что ограничения въезда людей из Белоруссии в Россию ввели в связи с тем, что Минск не предпринимает никаких мер, чтобы не пропускать через свою территорию иностранцев, зараженных коронавирусом.

В России сегодня коронавирус обнаружили у 93 человек, из которых выздоровели пока только четверо. Остальные находятся в стационаре. Большинство зараженных получили возбудителя пневмонии за границей. Семь человек заразились во время общения с носителями.