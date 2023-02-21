Мир 21 февраля 2023, 01:37 Металлургический завод загорелся после взрыва в американском штате Огайо Fox News: на металлургическое заводе Огайо после взрыва разгорелся пожар

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В США в штате Огайо новое ЧП — горит металлургический завод. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Спасательные команды Огайо борются с сильным пожаром после взрыва на заводе по производству металлических сплавов в Оуквуд-Виллидж», — говорится в материале.

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Сообщается, что пожар произошел после взрыва. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видны темные столбы дыма, выходящие из здания, а также поврежденные автомобили.

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Информации о пострадавших пока поступало.

Это второе серьезное происшествие в штате за этот месяц. Ранее с путей сошел поезд с опасными химическими веществами. Часть вагонов загорелась. В результате в атмосферу попало большое количество вредных веществ. Местные жители стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Лишь спустя две недели власти США отправили туда команду медиков и токсикологов.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Белый дом замалчивал это происшествие, несмотря на то, что это крупнейшая техногенная катастрофа за последнее время.