Мир 18 февраля 2023, 02:43 США отправили в Огайо токсикологов спустя две недели после ЧП с поездом Белый дом поручил отправить токсикологов на место схода поезда в Огайо РИА «Новости»

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Федеральные власти США поручили развернуть на месте схода с путей поезда с опасными веществами в Огайо команду медиков и токсикологов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Вагоны с химическими веществами сошли с рельсов еще в начале февраля.

Отмечается, что с просьбой о проведении экспертиз на месте ЧП обратилась делегация конгресса штата Огайо и его губернатор.

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«Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили о развертывании команды из медицинского персонала и токсикологов для проведения тестирования и оценки состояния здоровья населения», — говорится в сообщении.

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Пятьдесят вагонов грузового поезда, который перевозил опасные вещества,сошли с рельсов в американском штате Огайо 3 февраля. Представитель Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм отметил, что после того, как часть состава сошла с рельсов, вагоны загорелись.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне заявила, что Белый дом специально замалчивает техногенную катастрофу, которая случилась в Огайо.