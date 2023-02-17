Экология 17 февраля 2023, 12:44 МИД России обвинил США в замалчивании крупнейшей техногенной катастрофы Представитель МИД Захарова: США замалчивают техногенную катастрофу с поездом в Огайо РИА «Новости»

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В Огайо сошел с рельсов поезд с химикатами. Это крупнейшая за последнее время техногенная катастрофа, но Белый дом ее замачивает, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.

По словам Захаровой, журналистов не подпустили к месту аварии у населенного пункта Ист Палестин. Вагоны с опасными химикатами сошли с рельсов 3 февраля, но подробности стали появляться только спустя две недели. Мария Захарова обвинила американские власти в замалчивании происшествия.

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«То, что происходит сейчас в американском штате, судя по всему, крупнейшая в плане угроз экологии, жизни и здоровью техногенная катастрофа последнего времени. Причем тревожные подробности произошедшего всплывают только сейчас», — указала дипломат.

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Грузовой поезд сошел с рельсов и протаранил здание, 50 вагонов-цистерн с ядовитым и легковоспламеняющимся винилхлоридом опрокинулись, случился разлив. Из зоны бедствия эвакуировали 1,5 тысячи человек, погибли домашние животные и рыба.

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал, что химикаты подожгли и в воздух попал вредный газ фосген.

Журналистка Томи Ларен обвинила президента США Джо Байдена и министра транспорта Пита Буттиджича в бездействии, так как последствия аварии не устранили должным образом.