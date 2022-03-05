Facebook назвали рупором информационной войны против России

Facebook превратился в рупор информационной войны против России, считает директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Решение о блокировке соцсети она назвала правильным.

«Считаю решение о блокировке [сети] Facebook своевременной и правильной мерой. Платформа, по сути, стала рупором информационной войны против России», — сказала Мизулина ТАСС.

К сожалению, приходится констатировать, что Facebook не важна правда и объективность, «ее не беспокоят судьбы отдельных людей или целых стран». В последнюю неделю, как объяснила Мизулина, было зафиксировано, что распространители дезинформации и фейков о России «стали самым крупным рекламодателем на Facebook, и платформа этому никак не препятствовала».

С 2020 года эта соцсеть минимум 26 раз применяла цензуру в отношении российских СМИ. При этом Facebook не выполнял требования Роскомнадзора.

Вечером 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России. Эта мера стала ответным шагом на ограничение доступа к российским СМИ. Эти ограничения запрещены в России на законодательном уровне, отметили в Роскомнадзоре. Они считаются в том числе нарушением основополагающих прав и свобод человека и препятствием свободного распространения информации.

Чуть меньше чем через два часа после начала блокировки Facebook, в России начали блокировать Twitter. Как сообщили СМИ, также приостановлена работа сервиса Booking.com.