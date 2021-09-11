Меркель обвинила Белоруссию в «гибридной атаке» из-за наплыва беженцев

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что миграционный кризис на границе с Белоруссией является «гибридной атакой». Лидер Германии сказала об этом на пресс-конференции во время визита в Польшу.

Меркель заявила, что беженцев используют как средство давления на Польшу и Литву.

«Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки», — привел ТАСС ее слова.

Власти Польши, Литвы и Латвии ранее обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что в отместку за санкции он спровоцировал наплыв беженцев с Ближнего Востока, которые начали проникать в Европу через белорусско-польскую границу. Лукашенко в ответ заявлял, что западные страны хотят превратить Белоруссию в отстойник.

Президент Польши Анджей Дуда 2 сентября объявил режим чрезвычайного положения из-за ситуации с нелегалами, незаконно проникающими в страну через границу с Белоруссией. В августе на польскую территорию пытались пробраться более двух тысяч беженцев.

Министр обороны Польши называл кризис на границе «грязной игрой» РФ и Белоруссии.