Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией из-за мигрантов

Президент Польши Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения из-за ситуации на польско-белорусской границе. Он будет действовать в приграничных зонах страны в течение 30 дней.

О подписании указа сообщил пресс-секретарь Дуды Блажей Спихальский, сообщило РИА «Новости».

Подписанное постановление передали в сейм республики, который должен одобрить этот документ. Решение будет приниматься на техническом совещании в Бюро нацбезопасности.

С просьбой о введении чрезвычайного положения к президенту накануне обратилось правительство Польши. По данным местной радиостанции RMF FM, указ сразу же вступит в силу, потому что решение сейма не будет в этом случае весомым, сообщил RT.

Режим ЧП предполагает приостановку массовых мероприятий. Все взрослые жители, проживающие в приграничных зонах, обязаны будут носить с собой документ, удостоверяющий личность, а учащиеся в возрасте до 18 лет — школьные удостоверения.

С начала августа польские пограничники зафиксировали более трех тысяч попыток незаконного проникновения на территорию страны. В миграционном кризисе Польша обвиняет Россию и Белоруссию.