Афганские мигранты-нелегалы оказались заблокированы на границе Белоруссии и Польши

Десятки нелегальных мигрантов попытались незаконно перейти границу Польши и Белоруссии. Все они утверждают, что приехали из Афганистана и хотят любой ценой попасть в Евросоюз.

Теперь все эти люди сидят на земле в приграничной зоне, оказавшись в кольце оцепления, сообщил РБК.

«Мы все приехали из Афганистана, и сейчас мы в очень сложной ситуации. В Афганистане осталась моя семья, мы идем в Польшу, чтобы потом попасть в Германию, потому что в Афганистане война, мы не можем остаться там», — заявил один из мигрантов.

По данным польского МВД, с начала августа незаконно пересечь границу Польши со стороны Белоруссии пытались более двух тысяч человек. Более чем в половине случаев пограничники предотвратили нелегальные пересечения, а 758 мигрантов были задержаны и отправлены в закрытые общежития для беженцев, уточнило издание.

Власти Польши считают, что Белоруссия создает миграционный кризис. Лидер этой республики Александр Лукашенко в ответ заявил, что западные страны хотят превратить Белоруссию в отстойник.

«Туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны. Они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали. Ребята, этого не будет. После той политики, которую вы проводите в отношении Белоруссии и России», — подчеркнул он на заседании правительства в июле.