Польша назвала миграционный кризис на границе «грязной игрой» России и Белоруссии

В миграционном кризисе на польско-белорусской границе оказалась виновата Россия. Обвинения в адрес властей РФ выдвинул министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, именно действия России привели к обострению ситуации на границе Польши и Белоруссии. Об этом политик написал у себя в Twitter.

«Проблема на границе — это грязная игра [президента Белоруссии] Александра Лукашенко и Кремля», — заявил Блащак.

Помимо этого, он обрушился с критикой на белорусских силовиков, которые, по его мнению, специально портят ограждения на границе с Польшей. Досталось и польским оппозиционным чиновникам.

«Депутаты оппозиции и их спектакль на границе вписываются в сценарий Лукашенко», — подчеркнул он.

Блащак обратился к парламентарием с призывом опомниться, чтобы не выглядеть «политическими идиотами».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее тоже выдвинул обвинения в адрес западных стран, заявив, что они хотят превратить Белоруссию в отстойник.

«В ЕС хотят, чтобы республика размещала у себя беженцев, но этого не будет после той политики, которую Запад проводит против Белоруссии и России», — подчеркнул он.