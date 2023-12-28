Власть 28 декабря 2023, 20:22 Ущерб от атаки ВСУ на Феодосию оценили как минимальный Константинов: атака ВСУ нанесла инфраструктуре Феодосии минимальный ущерб РИА «Новости»

Читать 360tv в

Атака ВСУ нанесла минимальный ущерб инфраструктуре Феодосии, заявил в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» глава парламента Республики Крым Владимир Константинов. Его процитировало РИА «Новости».

«Повреждения минимальные. В этом смысле со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро», — отметил Константинов.

Реклама

Удар ВСУ по Феодосии — это поиск информационных искусственных побед на фоне провала наступления на поле боя, заявил глава крымского парламента и добавил, что ничего у Украины не получится, «победа будет за нами».

ВСУ нанесли удар по порту Феодосии в ночь на 26 декабря. После взрыва начался пожар, который оперативно локализовали. По данным Минздрава Крыма, в результате атаки погиб один человек, четверо пострадали.