Важное 26 декабря 2023, 04:23 ВСУ атаковали Феодосию Глава Крыма Аксенов: ВСУ атаковали Феодосию, порт оцепили РИА «Новости»

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Украинские войска атаковали Феодосию. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, начавшийся после взрыва пожар спасатели уже локализовали.

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован», — написал глава региона.

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На месте происшествия работают все профильные службы. Жителей нескольких домов расселят. Горожан призвали соблюдать спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее жители Феодосии сообщили о взрывах над городом — работала система ПВО. В районе порта также слышали взрывы, потом появился дым в небе. Очевидцы сообщили Telegram-каналу Shot, что движение по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Российские системы ПВО ранее уничтожили украинскую ракету над Азовским морем. ВСУ предприняли попытку ракетной атаки по объектам на территории России около 15:00 по московскому времени 21 декабря.