26 декабря 2023, 10:09
Десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения из-за удара ВСУ по Феодосии
МО: корабль «Новочеркасск» пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ
Большой десантный корабль «Новочеркасск» пострадал во время атаки украинских боевиков по порту в Феодосии. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным Минобороны, корабль смог отразить ракетный удар ВСУ, но получил повреждения. Системы ПВО сбили два бомбардировщика Су-24 около населенного пункта Жовтень.
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«Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль „Новочеркасск“», — указали в ведомстве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке ВСУ по территории республики — украинские боевики нанесли удар по Феодосии. В порту города начался пожар, который спасатели оперативно локализовали. Территорию гавани оцепили, на месте происшествия начали работать экстренные службы. По информации Аксенова, детонация прекратилась, пожарные полностью потушили огонь.
По данным Telegram-канала Shot, из-за атаки ВСУ движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Жители Феодосии рассказали, что они слышали звуки взрывов в районе порта.
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