Армия 26 декабря 2023, 10:09 Десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения из-за удара ВСУ по Феодосии МО: корабль «Новочеркасск» пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Большой десантный корабль «Новочеркасск» пострадал во время атаки украинских боевиков по порту в Феодосии. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным Минобороны, корабль смог отразить ракетный удар ВСУ, но получил повреждения. Системы ПВО сбили два бомбардировщика Су-24 около населенного пункта Жовтень.

Реклама

«Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль „Новочеркасск“», — указали в ведомстве.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке ВСУ по территории республики — украинские боевики нанесли удар по Феодосии. В порту города начался пожар, который спасатели оперативно локализовали. Территорию гавани оцепили, на месте происшествия начали работать экстренные службы. По информации Аксенова, детонация прекратилась, пожарные полностью потушили огонь.

По данным Telegram-канала Shot, из-за атаки ВСУ движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Жители Феодосии рассказали, что они слышали звуки взрывов в районе порта.