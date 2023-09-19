Мир 19 сентября 2023, 00:24 Мэр Харькова заявил о прилете по городской промзоне Мэр Харькова Терехов заявил о прилете по промзоне Unsplash

Читать 360tv в

По городской промзоне Харькова был прилет. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

«Есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района города», — сказано в публикации.

Реклама

Еще 17 сентября появилась информация о взрывах в Харьковской области. Тогда воздушную тревогу объявили в трех областях Украины — Полтавской, Днепропетровской и Харьковской.

За день до этого четыре взрыва услышали жители Харькова. Мэр города призвал граждан быть осторожными и спрятаться в укрытиях. Еще в этот день сигналы воздушной тревоги прозвучали в девяти украинских регионах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом на теракты киевского режима, в том числе на Крымском мосту. Удары ВС РФ наносят по объектам оборонной промышленности, энергетики, военного управления и связи по всей стране.