Мир 16 сентября 2023, 11:28 Воздушную тревогу объявили в девяти украинских регионах, включая Киевскую область Власти Украины объявили воздушную тревогу в девяти областях, включая Киевскую РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили над Украиной. Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации страны.

Сирены сначала зазвучали над семью украинскими областями, в том числе над Киевской и самой столицей Украины.

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Тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях, а также в самом Киеве.

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале позже сообщил о прозвучавших в городе взрывах. В регионе тоже звучала воздушная тревога.

Кроме того, сирены включили на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей и ЛНР.

Ранее, 15 сентября, взрыв прозвучал в Николаевской области на Украине, после чего там объявили воздушную тревогу. Подробностей и комментариев от местных властей по этому поводу не поступало, однако СМИ заявляли, что взрыв оказался мощным.