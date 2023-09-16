16 сентября 2023, 11:28
Воздушную тревогу объявили в девяти украинских регионах, включая Киевскую область
Власти Украины объявили воздушную тревогу в девяти областях, включая Киевскую
Воздушную тревогу объявили над Украиной. Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации страны.
Сирены сначала зазвучали над семью украинскими областями, в том числе над Киевской и самой столицей Украины.
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Тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях, а также в самом Киеве.
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале позже сообщил о прозвучавших в городе взрывах. В регионе тоже звучала воздушная тревога.
Кроме того, сирены включили на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей и ЛНР.
Ранее, 15 сентября, взрыв прозвучал в Николаевской области на Украине, после чего там объявили воздушную тревогу. Подробностей и комментариев от местных властей по этому поводу не поступало, однако СМИ заявляли, что взрыв оказался мощным.
Украина
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