Мэра Харькова раскритиковали за отказ от карантина
Мэр Харькова Геннадий Кернес решил отказаться от карантина из-за коронавируса, несмотря на решение президента страны Владимира Зеленского. Глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко считает, что это противоречит здравому смыслу. Об этом сообщило РИА ФАН.
Эксперт уточнил, что неповиновение мэра допустимо, пока Зеленский не объявил в стране ЧС. Тогда Кернесу придется подчиниться, иначе «его арестуют, а метро закроют согласно закону о чрезвычайном положении».
«Пока Кернес играет на будущие муниципальные выборы — это сугубо пропагандистский шаг», — уверен Михальченко.