Мэра Харькова раскритиковали за отказ от карантина

Эксперт уточнил, что неповиновение мэра допустимо, пока Зеленский не объявил в стране ЧС. Тогда Кернесу придется подчиниться, иначе «его арестуют, а метро закроют согласно закону о чрезвычайном положении».

«Пока Кернес играет на будущие муниципальные выборы — это сугубо пропагандистский шаг», — уверен Михальченко.