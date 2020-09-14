СМИ: мэр Харькова Геннадий Кернес заразился коронавирусом

Издание уточнило, что в последний раз харьковский градоначальник появился на публике в День города, 23 августа. В данный момент он находится в коме.

Руководитель пресс-службы харьковского городского совета Юрий Сидоренко в беседе с сайтом «Страна» назвал сообщения о коме слухами, которые распространяют недоброжелатели мэра. При этом он подтвердил, что Кернес находится в больнице, но какой диагноз поставили врачи, он не уточнил.

«Есть некоторые проблемы со здоровьем, которые абсолютно решаемые. Я у него не был, но медперсонал, который недавно от него вышел, говорит, что он „контактный“. Уверяют, что он в сознании», — заявил Сидоренко.

По данным Минздрава Украины, за сутки в стране выявили 2462 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии количество лабораторно подтвержденных случаев составило 156 797. За сутки выздоровели 650 пациентов. Общее количество летальных случаев составило 3211.