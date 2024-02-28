Мир 28 февраля 2024, 09:39 Медведев привел примеры «трупного разложения мозгов» политиков на Западе Медведев: западный политический паноптикум превратился в зловещее зрелище

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прошелся по западным политикам, дав нескольким из них жесткую оценку. Этот «политический паноптикум» превратился в местами забавное, но вместе с тем и зловещее зрелище, констатировал он в своем Telegram-канале.

«Примеры трупного разложения мозгов западных политиков появляются каждый день. А стало быть, конь бледный и на нем всадник все ближе», — заметил Медведев.

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Отдельно зампред СБ остановился на Германии, где обсуждают вопросы поставки Украине дальнобойных ракет. При этом они рискуют получить на свои головы еще более дальнобойные, предупредил политик.

Напомнил Медведев и о лидере США Джо Байдене, написав о «слабеющих с каждым днем дедах с неуверенной походкой в состоянии стойкой деменции».

Говоря о президенте Франции Эммануэле Макроне и его громких высказываниях по поводу отправки войск НАТО на Украину, зампред использовал сравнение с «мелкотравчатыми наследничками Бонапарта».

«С наполеоновским размахом [они] жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве», — подчеркнул он.

Также Медведев затронул тему постоянных театральных визитов в Киев западных лидеров, куда они начали ездить с начала проведения СВО. Цель этих поездок — отвлечь собственный электорат от проблем и лишний раз выслужиться перед США, добавил политик.

Президента Украины, который сам гастролирует по миру, прося денег, а также его окружение Медведев назвал «сериальными клоунами».

«Ни дня не проработавшие на госслужбе, управляют действиями войск и распоряжаются жизнями миллионов несчастных людей, посылая их на верную смерть», — заключил зампред.