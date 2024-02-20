Мир 20 февраля 2024, 17:57 Шольц признался, что последствия конфликта на Украине ударили по Германии Канцлер Шольц: Германия оказалась не готова к удару из-за конфликта на Украине Andreas Gora/Keystone Press Agency/globallookpress

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Германия не успела подготовиться к последствиям конфликта на Украине, поэтому ситуация сильно ударила по стране. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на конференции Федерального объединения работодателей страны, сообщило издание «Известия».

Он отметил, что власти оперативно приняли необходимые меры, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. По его словам, руководству ФРГ удалось «за рекордное время» построить терминалы по приему сжиженного природного газа.

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«Последствия <…> [конфликта на Украине] сильно ударили по нам здесь, в Германии, поскольку мы были плохо подготовлены», — рассказал Шольц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ подписали соглашение о гарантиях безопасности. Согласно ему, Германия обязуется помогать ВСУ. Политолог Руслан Бортник прокомментировал этот договор и отметил, что соглашение не является полноценным международным документом и предусматривает только консультации.